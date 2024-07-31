شكرا لقرائتكم خبر عن راديو فرنسا الدولى: الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيأتى من حماس وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال راديو فرنسا الدولى، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في إيران في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء) يثير مخاوف من تصاعد التوترات بشكل أكبر ، كما أن المواطنين الإسرائيليين باتوا في حالة تأهب.

وأشار إلى أن هنية كان مستهدفا من قبل إسرائيل لفترة طويلة، خاصة منذ بداية الحرب في غزة.

وذكر الراديو أن التقديرات تشير إلى أن عواقب التصفية الأولية لرئيس المكتب السياسي لحماس ذات شقين ، حيث يتوقع أن تكون هناك ردود ليس من حماس فقط ولكن أيضا من الإيرانيين ... كما يتساءل أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى حماس عن تداعيات عملية الاغتيال على المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة والإفراج عن ذويهم .

وأشار إلى أنه فى هذه المرحلة، لا توجد تغييرات في المبادئ التوجيهية للدفاع الإسرائيلي، ولم يتم فرض أي قيود جديدة وما حدث مجرد نداء للجمهور للبقاء في حالة تأهب .