الخليج اليوم .. الكويت.. دراسة حول إنشاء كيان مصرفي إسلامي بأصول تتجاوز 50 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وافق مجلسا إدارة بنك الخليج وبنك بوبيان الكويتيان على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال البنكان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إنهما أبلغا بنك الكويت المركزي بهذه القرارات، حيث زودهما بالإجراءات اللازم اتباعها في هذا الصدد.

وسيؤدي الاندماج بين البنكيين إلى إنشاء عملاق مصرفي في منطقة الخليج بأصول تتجاوز 50 مليار دولار.

ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (حوالي 1.374 مليار دولار) وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9%، والبنك التجاري الكويتي 7.3%.

فيما يعمل بنك الخليج كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار (نحو 1.243 مليار دولار)، وتمتلك مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم في البنك 32.75%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 7.2%، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1%.

(الدينار الكويتي = 3.27 دولار)

المصدر: وسائل إعلام كويتية + رويترز