الخليج اليوم .. سلطنة عمان تطلب من رعاياها مغادرة لبنان على الفور

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت وزارة الخارجية العمانية الأربعاء، مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان، كما دعت جميع المواطنين العمانيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة العودة الفورية.

وقالت الخارجية العمانية في بيان: "نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وخاصة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث وزارة الخارجية بعدم السفر إلى لبنان وإلى جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

لكن حزب الله أعلن اليوم في بيان أنه لا يزال ينتظر النتيجة التي سيصل إليها المعنيون برفع الأنقاض لتأكيد مصير شكر.‏

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصلة الغارة على الضاحية حتى الآن 3 قتلى أكثر من 70 جريحا.

وشهدت الأيام الأخير تصاعدا في التوتر بين حزب الله وإسرائيل على خلفية حادثة مجدل شمس.

وقتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، يوم السبت، جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حيث حملت إسرائيل "حزب الله" المسؤولية مهددة بالرد، فيما نفى "حزب الله"، مسؤوليته عن الحادثة.

وكان مصادر حزب الله أكدت أمس الثلاثاء، أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيم الرد عليه.