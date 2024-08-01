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الخليج اليوم .. شاهد: قبيل ساعات من اغتياله.. أحدث فيديو لهنية يتجول في شوارع طهران

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نشرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الأربعاء، فيديو يظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتجول في طهران، ساعات قبل اغتياله.


 

وعلقت الوكالة في منشور على منصة "إكس": "أحدث فيديو للشهيد إسماعيل هنية في طهران وحضوره في معرض أرض الحضارات".

 

ويظهر هنية مع وفد مرافق يتجولون في شوارع العاصمة، إلا أن الوكالة لم تحدد وقت تصوير الفيديو بالتحديد.

 

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

 

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في أعقاب قصف صاروخي، السبت، على الجولان، ثم رد إسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، التي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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