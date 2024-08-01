شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الكويتى: تنسيق مستمر لإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والناقلات الجوية الكويتية بشأن عملية إعادة جدولة الرحلات المتجهة من وإلى بيروت عبر مطار الكويت الدولي.



وأوضح الطيران المدني الكويتي -في بيان اليوم الأربعاء أنه قد ينتج خلال جدولة الرحلات تقليل أو إلغاء بعضها لضمان سلامة المسافرين على متنها نظرا للأوضاع الأمنية في الجمهورية اللبنانية.



وذكر أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص في حينه داعية الله عز وجل أن يحفظ شعب لبنان الشقيق من كل مكروه.