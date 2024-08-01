شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: القضاء على 3 إرهابيين والقبض على 509 مهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء القضاء على ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة، والقبض على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط 509 مهاجرين غير شرعيين، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار خمسة أيام.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه خلال الفترة من 25 - 30 يوليو الجاري، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة وبحوزتهم رشاشين من نوع كلاشنيكوف وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بغربي الجزائر العاصمة، فضلا عن ضبط ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في عمليات عسكرية متفرقة بالأراضي الجزائرية، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

ونجحت وحدات الجيش الجزائري- حسب البيان- في القبض على 49 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 509 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.