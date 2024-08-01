الخليج اليوم .. شاهد.. سفن حربية روسية تصل إلى سلطنة عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد القسم الإعلامي في أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن سفينة القيادة في الأسطول الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وصلتا إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان.

وجاء في بيان القسم: "وصلت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ مكونة من الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" إلى ميناء صلالة بسلطنة عمان في زيارة عمل".

وخلال التوقف في الميناء العماني، ستقوم مجموعة السفن الروسية بتجديد إمداداتها من الماء والوقود. وسيتجول البحارة الروس خلال ذلك في المدينة للتعرف على معالمها.

وتأتي زيارة ميناء صلالة، في إطار الرحلة البحرية الطويلة التي تنفذها هذه المجموعة البحرية الروسية التي أنجزت قبل عدة أيام عملية عبور لخليج عدن.

وبدأت هذه الرحلة البحرية الطويلة لمجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ، في 22 يناير من هذا العام. وخلال هذه الفترة نفذ بحارة السفن الروسية عشرات العمليات التدريبية في مجال الإعداد القتالي وتنظيم النشاط البحري اليومي.

ونفذت سفن المجموعة زيارات عمل إلى موانئ في الهند وسريلانكا وإيران وقطر وإريتريا. وفي مارس الماضي، شاركت المجموعة في تدريبات بحرية دولية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية والصينية.