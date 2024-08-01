الخليج اليوم .. الحكومة اليمنية تدين اغتيال هنية

الرياض - كتب موسى القحطاني - أدانت الحكومة اليمنية اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وجددت الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الخميس "التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، في اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمنع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة".



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرا إلى أن التحقيق يجري في أسباب وملابسات هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت على أن الهجوم لن يمر دون رد.

بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادما على أعماله الجبانة"، مضيفا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".

وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران يوم الثلاثاء في طهران.

المصدر: "سبأ"