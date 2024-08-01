الخليج اليوم .. لاعبة سعودية تكشف حقيقة أزمة "اللاعبة المصرية التائهة" بنهر السين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشرت أخبار عن "استبعاد" اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 للاعبة المصرية آية السيد، من منافسات التجديف بعد أن "تاهت" في نهر السين، لكن ما حقيقة هذه الأنباء؟!

وخرج اتحاد التجديف المصري لينفي هذه الأخبار، إلا أن بعض القنوات والحسابات المصرية، نشرت صورة تدعي أنها للاعبة المصرية التي "تاهت"، خلال منافسات التجديف في "أولمبياد باريس".

وفي هذا السياق أوضحت لاعبة سعودية تدعى كاريمان أبوالجدايل، حقيقة الصورة المنتشرة، والتي قالت القنوات والحسابات المصرية، أنها للاعبة المصرية آية السيد.

وكتبت أبوالجدايل عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء: "الصورة - المنتشرة عن آية السيد - صورتي.. أنا لاعبة تجديف سعودية واسمي كاريمان".

وحذرت أبوالجدايل من تداول صورتها، مع الأخبار التي تخص آية السيد، مشككة في وجود لاعبة مصرية بهذا الاسم من الأساس، تشارك في دورة الألعاب الأولمبية، بسبب التضارب في الأخبار بين التأكيد والنفي.

وأصدر الاتحاد المصري للتجديف، بيانا، أكد من خلاله عدم وجود أي رياضية بهذا الاسم تابعة له مشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، مشيرا، إلى أنه يشارك بـ3 لاعبين فقط هم (عبد الخالق البنا، وأحمد خالد، ومحمد قوطة).

وطالب الاتحاد المصري الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

يذكر أن كاريمان أبو الجدايل، هي عداءة سعودية نافست في بطولة سباق 100 متر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وكانت أول امرأة من السعودية تنافس في هذا الحدث، قبل أن تتحول من عداءة إلى بطلة في رياضة التجديف.

المصدر: RT+ وسائل إعلام