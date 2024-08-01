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الأركان الكويتية تنفى استخدام أراضى وقواعد الدولة لاستهداف دول الجوار

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القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى صحة الادعاء باستخدام أراضى وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار .

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر فى بيان له اليوم /الخميس / إن رئاسة الأركان الكويتية تؤكد أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أى من الدول الشقيقة والصديقة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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