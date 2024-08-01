شكرا لقرائتكم خبر عن الأركان الكويتية تنفى استخدام أراضى وقواعد الدولة لاستهداف دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى صحة الادعاء باستخدام أراضى وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار .

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر فى بيان له اليوم /الخميس / إن رئاسة الأركان الكويتية تؤكد أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أى من الدول الشقيقة والصديقة