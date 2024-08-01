شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة اللبناني: زيارة الوفد البريطاني تستهدف تهدئة الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال جورج بوشيكيان وزير الصناعة اللبناني، إنّ زيارة الوفد البريطاني إلى لبنان تستهدف تهدئة الأوضاع في المنطقة، إذ لا تريد الدول الغربية اندلاع حرب شاملة.

وأضاف "بوشيكيان"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر "نشرة الأخبار"، على قناة " القاهرة الإخبارية": "طالما المجازر مستمرة في قطاع غزة، فإن الوضع سيظل على حاله حتى التوصل إلى تسوية أو اتفاق للقضية الفلسطينية".



وتابع وزير الصناعة اللبناني: "قواعد الاشتباك تغيرت بالنسبة إلى لبنان، فالعدوان على الضاحية الجنوبية شهد تعديا مباشرا على المدنيين ما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة في صفوفهم، وأصبح هناك توسع أكبر في قواعد الاشتباك".