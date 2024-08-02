الخليج اليوم .. السفارة اليمنية في باريس تحتفي ببعثة بلادنا المشاركة في الأولمبياد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل السفير رياض ياسين سفير اليمن في العاصمة الفرنسية باريس البعثة اليمنية المشاركة في الأولمبياد 2024 وذلك في مقر السفارة وأقام مأدبة غداء على شرف البعثة الوطنية بحضور السفيرة الفرنسية لدى اليمن السيدة كاثرين كمون.

وحضر حفل الاستقبال الاخ خالد الخليفي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اليمنية والاخ محمد الاهجري امين عام اللجنة الاولمبية وعضوي اللجنة الاولمبية الاخ امين المدعي ونائلة نصر بالإضافة الى مختار سيف رئيس البعثة الرياضية وعبدالسلام السودي الملحق الأولمبي.

ورحب سعادة السفير ياسين بالبعثة اليمنية المشاركة في اولمبياد باريس مشيراً الى ان الجميع خلف لاعبي اليمن لتشجعيهم في كافة الألعاب التي شاركوا ويشاركون فيها.

من جانبها عبرت السفيرة كاثرين كمون عن فخرها بالمشاركة اليمنية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد متمنية طيب الاقامة للبعثة اليمنية في القرية الأولمبية مؤكدة على تطوير العلاقات الرياضية بين اليمن وفرنسا.

من جانبه شكر الوكيل خالد الخليفي سعادة السفير وطاقم السفارة على حفاوة الاستقبال مؤكداً تذليل كافة الصعاب امام البعثة سواءً من الوزارة او اللجنة الاولمبية.

الجدير ذكره ان البعثة اليمنية تشارك في اربعة العاب اولمبية هي الرماية والجودو والسباحة والعاب القوى بإجمالي اربعة لاعبين وأربعة مدربين.