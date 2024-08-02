شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصا إثر اندلاع حريق بمبنى فى الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الجمعة مصرع 11 شخصا جراء اندلاع حريق في مبنى مؤلف من خمسة طوابق بالعاصمة (مانيلا).



وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، الناطقة بالإنجليزية، أنه تم الدفع بحوالي 14 سيارة إطفاء إلى المبنى، الذي يضم وحدات تجارية في الطابق الأرضي ووحدات سكنية في الطوابق العليا، فيما تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق في غضون ساعتين.



ولم يتسن بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.