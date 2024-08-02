شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في مدينتي غزة، وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب أطفالها بجروح، في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب المدينة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدت امرأة وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط المدينة، التي شهدت خلال الأيام الماضية عملية اجتياح بري، أسفرت عن استشهاد نحو 300 فلسطيني.

