شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية فى الدوحة والدفن يقتصر على المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى الآلاف من المصلين صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عقب صلاة الجمعة مباشرة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مراسم التشييع شهدت كلمات لعدد من الشخصيات المشاركة، قبل أن يتم نقل الجثمان ليوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

كما ستقتصر إجراءات الدفن على الدائرة الضيقة المقربة من عائلة الراحل إسماعيل هنية حرصا على مشاعر العائلة.

وقد جرت الاستعدادات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في الدوحة لتشييع جثمان هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وكان جثمان إسماعيل هنية قد وصل أمس الخميس إلى الدوحة قادما من إيران، حيث شهدت طهران، في وقت سابق ، مراسم تشييع جثمان إسماعيل هني، بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

ومن جانبها، كانت حماس قد أعلنت مقتل هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.