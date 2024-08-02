شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات الأردنية: إجراءات الترشح تمت بكل سلاسة ودقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن المهندس موسى المعايطة، ان مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، انتهت أمس؛ بعد أن استمرت ثلاثة أيام، وتمت الاجراءات بسلاسة ودقة؛ وهذا انعكاس للخبرات التراكمية لدى الهيئة.



وأضاف المعايطة - في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة - أن الهيئة المستقلة للانتخاب، مارست دورها في التوعية والتثقيف بأدوات ووسائل متعددة، "ووصلنا إلى أكبر شريحة ممكنة، وهذه ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية الجميع بما فيها الاحزاب السياسية، فهي معنية باقناع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات".



وأوضح أنه حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية؛ فإن الدعاية الانتخابية حسب جدولها ستبدأ في التاسع من شهر أغسطس الحالي، ولكن مجلس مفوضي الهيئة يبحث إعادة النظر في المواعيد بعد إقرار طلبات الترشح؛ بهدف اتاحتها في اقرب وقت ممكن، مؤكدا ان الهيئة معنية بمراقبة الدعاية الانتخابية، وتم رصد العديد من المخالفات والتعاطي معها حسب القانون.



ولفت إلى أنه - تحقيقا للعدالة ولضمانة نزاهة العملية الانتخابية - قامت الهيئة بتعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان في الدوائر الانتخابية بهدف تكييف الجرائم الانتخابية وتحويل مرتكبيها إلى القضاء.



وتابع المعايطة، أن بعثة الاتحاد الأورربي المتواجدة في الأردن حاليا والتي تضم 100 شخص سوف تشارك في الرقابة على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤، وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، كما ستشارك في الرقابة على الانتخابات منظمات محلية ودولية وكذلك جامعة الدول العربية.