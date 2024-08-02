شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان: قطاع غزة يعانى من كارثة فى الصرف الصحي والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إننا منذ أشهر نقول أن شمال القطاع يواجه مجاعة حقيقية واقعة بحق الفلسطينيين داخل منطقة قطاع غزة، وعلى صعيد المواد الغذائية في باقي المناطق وحتى المناطق التي يسمح في دخول المواد الغذائية القليلة إليها لا يسمح بإدخال كافة المواد الغذائية يعني هناك أنواع محددة لا تكفي للبقاء بصحة جيدة وهو ما يزيد الحاجة أكثر فأكثر كلما تقدمنا في الوقت إلى مساعدات أكثر.

وأضاف مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على صعيد النظافة والصرف الصحي هناك كارثة حقيقية بجهة ضرب كافة شبكات المياه، وضرب آبار المياه، ومنع إدخال مواد التنظيف، وإيقاف عمل محطات التكرير.

وتابع كل ذلك يساهم بشكل مباشر بتفشي الأوبئة بشكل أكبر ويجعل الحياة أصعب مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر بشكل لا يطاق، وبشكل غير إنساني ويحط من الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أننا وصلنا إلى مرحلة اليوم لا يمكن النقاش في أن ما تقوم به إسرائيل هو لمنع سيطرة حماس على المواد الغذائية التي تدخل.