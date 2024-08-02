شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال ارتكب 4650 مجزرة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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كارثة صحية وبيئية

الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4650 مجزرة في قطاع غزة، مع مرور 300 يوم على العدوان الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاد وفقدان 50 ألف فلسطيني وإصابة 91 ألفًا بجروح ، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى استشهاد 140 من المحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، و500 من الكوادر الطبية، لافتة النظر إلى أن 165 صحفياً استشهدوا في القصف بينهم 70 استشهدوا مع عائلاتهم.وكشفت المؤسسات الحقوقية عن تدمير الاحتلال 85 من المنازل والبنية التحتية في القطاع، بهدف تحويله لمنطقة منكوبة غير صالح للحياة، وأن القطاع يعيش كارثة صحية وبيئية، خاصة مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، لافتة النظر إلى أن 400 ألف نازح فلسطيني مصابون بالأمراض المعدية، بسبب حالة الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء وتكدس القمامة بجوار خيام النازحين.وأكدت المؤسسات الحقوقية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 13 ألف فلسطيني خلال الاجتياح لعدة مناطق في قطاع غزة، من بينهم ستة آلاف لازال مكان احتجازهم مجهولاً، تعرضوا لعمليات تعذيب أدت لوفاة العشرات منهم.