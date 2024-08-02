شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك بعد إعلان المجاعة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

المجاعة في السودان

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحرك بعد إعلان المجاعة في السودان، ووقف إطلاق النار في السودان، لوصول المساعدات والعاملين الإنسانيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة وتكثيف دعم المانحين الدوليين للأزمة الإنسانية.وقال منسق المفوضية الإقليمي للوضع في السودان مامادو ديان بالدي في تصريح صحفي، إن علامات التحذير كانت موجودة منذ أشهر، والآن جاء التأكيد المأساوي على وجود مجاعة في منطقة شمال دارفور بالسودان، حيث يموت النساء والأطفال والرجال النازحون من الجوع وسوء التغذية والمرض.وأشار إلى 10 ملايين شخص نزحوا منذ بداية الحرب في العام الماضي ، وتفاقم الكارثة الإنسانية كل يوم ، ما يهدد باجتياح المنطقة بأكملها .وكان تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي صدر يوم أمس الخميس، وكشف عن وجود مجاعة في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور.