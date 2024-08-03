شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذّر من كارثة إنسانية في السودان.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا، إلى ضرورة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي أهمية زيادة الدعم المالي للمانحين بشكل عاجل، لمنع انتشار المجاعة على نطاق أوسع في أنحاء السودان. المجاعة في السودان وبينت أن المنظمات الإنسانية في السودان كانت تعمل على توسيع نطاق الاستجابة خلال الأشهر الماضية، لكن الاحتياجات تفوق القدرات الحالية.

وبينت أن نحو 25,6 مليون شخص يواجه خرط الجوع، أي أكثر من نصف سكان السودان.

كما دعت إلى وقف النزاعات والسماح بمرور المساعدات عبر الحدود وخطوط القتال دون عوائق.