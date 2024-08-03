شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: نتخوف من سوء تقدير قد يفجر صراعا واسعا بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتى، عن تخوفه إزاء كثافة الهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل وتزايد التوتر.. قائلا: "نتخوف من احتمال حدوث سوء التقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع نطاقا".

وأوضح ناطق اليونيفيل - في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أذاعتها عبر نشرتها العربية الجمعة - أن هناك "حديثا مباشرا" مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية؛ لحثهما على الالتزام بالعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي، فضلًا عن حث جميع الجهات الفاعلة المعنية لوقف إطلاق النار.

وقال: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره طريقا نحو الاستقرار والسلام في نهاية المطاف.. الحل الدبلوماسي ممكن تماما".

ولفت ناطق اليونيفيل إلى أن الطرفين أكدا أهمية القرار 1701؛ كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وعاد "تيننتي" للتأكيد على أن "الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل؛ إذ أن أي حل ينطوي على العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار على جانبي الخط الأزرق".