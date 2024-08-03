شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نحو ثلثى المبانى فى قطاع غزة تضرر أو دمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دُمرت منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وذلك استنادا إلى صور من الأقمار الصناعية.

وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة "يونوسات" في بيان، أن "آخر تقييم للأضرار.. يكشف تضرر 151 ألفا و265 مبنى في قطاع غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التقدير يعتمد على صور جُمعت في 6 يوليو 2024 وجرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو 2023.

ومن بين المباني المتضررة "30% مدمر كليا، و12% متضرر على نحو خطير، و36% متضرر على نحو متوسط، و20% متضرر على الأرجح، ما يمثل حوالي 63% من مجمل المباني في المنطقة"، حسبما أوضحت "يونوسات".

وأضافت الوكالة أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية". وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن الحرب على غزة بنحو 41.9 مليون طن.

ويزيد ذلك 14 مرة عن إجمالي الحطام والركام الناتج عن الحروب الأخرى التي وقعت في غزة منذ العام 2008، وفقا لـ"يونوسات". ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغراما من الركام على كل متر مربع في قطاع غزة.