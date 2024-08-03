شكرا لقرائتكم خبر عن "نورتي عيلتنا جدو".. ملك الأردن يحتفل بقدوم أول حفيدة له الأميرة إيمان والان مع تفاصيل الخبر

نشر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني تغريدة اليوم السبت، بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.

وقال في التغريدة على موقع إكس: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

وأصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، بيانا، كشف فيه عن أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم بمولودة أسمياها إيمان.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، والأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بحفيدتهما

وأعرب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

وأعلن ولي العهد وزوجته أنه على من يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام.