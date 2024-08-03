شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية منزلا، جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو حسنة في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من العائلة بينهم طفلة وثلاثة نساء.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن الجيش الإسرائيلي، زعمه أنه قتل قائد ‫كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في طولكرم بالضفة الغربية، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن غارة إسرائيلية قتلت 5 فلسطينيين على طريق زيتا-عتيل شمال المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.