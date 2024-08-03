شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع وزيادة القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات.



وأشار الشوا - في مداخلة هاتفية لقناة (النيل للأخبار) - إلى انخفاض عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين مقارنة بشهر أبريل قبل اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه.



وقال إن "الاحتلال يفرض قيودًا صارمة على دخول الشاحنات والمواد الغذائية، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل الخضروات والبروتينات، وهذا النقص يسهم في تفاقم مشاكل سوء التغذية، خاصة بين الأطفال" .



وأوضح الشوا أن الأوضاع الصحية في القطاع تزداد سوءًا خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والجرحى وانتشار الأمراض والأوبئة ، فضلا عن وجود أزمة بيئية خطيرة ناتجة من نقص مياه الشرب والمياه المستخدمة للأغراض اليومية، وانتشار أكوام النفايات.