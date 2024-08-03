شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبناني: الاحتلال يستهدف بلدة رب ثلاثين جنوب البلاد ولا تقارير عن إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام لبناني: طيران الاحتلال يستهدف بلدة رب ثلاثين جنوبي البلاد ولا تقارير عن إصابات.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.