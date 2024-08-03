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إعلام لبناني: الاحتلال يستهدف بلدة رب ثلاثين جنوب البلاد ولا تقارير عن إصابات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 03 أغسطس 2024 10:12 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام لبناني: طيران الاحتلال يستهدف بلدة رب ثلاثين جنوبي البلاد ولا تقارير عن إصابات.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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