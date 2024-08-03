الخليج اليوم .. السعودية توقع اتفاقات بـ50 مليار دولار مع الصين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6 مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع مؤسسات مالية صينية.

ووقعت المذكرات مع البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وتناولت مذكرات التفاهم مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من إستراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.

وقال فهد السيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرات التفاهم الجديدة عمق العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية الرائدة، وتؤكد التزام الصندوق بتعزيز شراكاته عالميا".

المصدر: الاقتصادية