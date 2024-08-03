شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في قضاء مدينة صور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.



وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن إصابات وقعت جراء قصف الاحتلال لمركبة على طريق البازورية بمنطقة وادي جيلو قضاء مدينة صور اللبنانية.