شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: سقوط جسر ووفاة اثنين وغرق منازل بسبب السيول فى"جازان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة "جازان" بالمملكة العربية السعودية سقوط جسر على طريق أبو عريش - صبيا، بسبب تساقط أمطار كثيفة جرت على إثرها أودية المنطقة وسيول؛ كما أغرقت المياه عددا من المنازل والشوارع، ولقى زوجين مصرعهما. وفق صحيفة "سبق" السعودية .

وتداول رواد مواقع التواصل فى السعودية صورًا ومقاطع فيديو تظهر الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها السيول فى جازان .

وكثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها، جهودها للتعامل مع آثار السيول بالمنطقة، موضحةً أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

وبالمقابل حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين بمنطقة جازان من احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعرض لخطر السيول، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، وعدم دخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتوقعات تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وأمطار كثيفة .



آثار السيول المدمرة فى جازان



سقوط جسر