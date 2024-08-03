شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. الأمير الحسين وزوجته رجوة يرزقان بـ "إيمان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رٌزق ولي العهد ىالأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمولودتهما الأولى.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الزوجان سميا ابنتهما إيمان، معربين عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

هدايا للأيتام





وكانت الأميرة رجوه أنجبت مولودتها في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمان، وهي صرح طبي يتبع للقوات المسلحة الأردنية. وبهذه المناسبة، قال ولي العهد إن يتمنى ممن يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة، استبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعماً للشباب والشابات الأيتام.وكانت الأميرة رجوه أنجبت مولودتها في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمان، وهي صرح طبي يتبع للقوات المسلحة الأردنية.

تهنئة الملك

بارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لابنه الأمير الحسين ولي العهد وزوجته الأميرة رجوة، قدوم مولودتهما.

وكتب الملك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما، نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها، نورتي عيلتنا جدو".