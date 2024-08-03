الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها من بيروت

تعديل الرحلات في لبنان

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الموافق 4/8/2024، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة.وأوضحت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم البدء بقبول الركاب قبل موعد اقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية الكويتية.أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لأسباب تقنية متعلقة بتوزيع المخاطر التأمينية.وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أن "رحلاتها ليومي 2 و3 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.