شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تقتل منفذي الهجوم الإرهابي في مقديشيو والان نبدء بالتفاصيل

تصفية العناصر الإرهابية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم "بيج فيو" الواقع في شاطي ليدو بحي عبدالعزيز بالعاصمة مقديشيو.وأسفر الهجوم الإرهابي عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد شارك في تنفيذ العملية أجهزة الأمن، وتم إنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين هناك.وتمكّنت قوات الأمن من تصفية العناصر الإرهابية المهاجمة على متنزه "ليدو"، والبالغ عددهم خمسة إرهابيين.