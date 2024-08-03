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الشرطة الصومالية تقتل منفذي الهجوم الإرهابي في مقديشيو

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واس- مقديشيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم "بيج فيو" الواقع في شاطي ليدو بحي عبدالعزيز بالعاصمة مقديشيو.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

تصفية العناصر الإرهابية

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد شارك في تنفيذ العملية أجهزة الأمن، وتم إنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين هناك.
وتمكّنت قوات الأمن من تصفية العناصر الإرهابية المهاجمة على متنزه "ليدو"، والبالغ عددهم خمسة إرهابيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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