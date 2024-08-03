شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال خمسة شهداء بينهم طفلة، وفقدان ثلاثة وجرح ثمانية، في قصف استهدف منزلهم في مدينة خان يونس.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكّثف على الأحياء الوسطى والشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة.