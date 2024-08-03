شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي فى حزب الله بغارات على صور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي، القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن إصابات وقعت جراء قصف الاحتلال لمركبة على طريق البازورية بمنطقة وادي جيلو قضاء مدينة صور اللبنانية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سيارة بين بلدتي "البازورية" و"وادي جيلو" صباح اليوم السبت.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بوقوع قصف مدفعي لبلدة "ميس الجبل" على حدود فلسطين المحتلة.

وكانت الوكالة قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بوقوع إصابات في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين "وادي جيلو" و"البازورية" في مدينة صور.