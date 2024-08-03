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عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يقترب من 40 ألفًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 302 على التوالي إلى 39550 شهيدًا، ونحو 91280 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة 62 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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