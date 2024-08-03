شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة.. استشهاد 15 فلسطينيًا جراء قصف مدرسة للنازحين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية استهدف مدرسة " حمامة"، التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً وعشرات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، كانوا بداخل المدرسة، التي قصفتها طائرات الاحتلال. شهداء قطاع غزة ولم تكتف قوات الاحتلال بقصف الفصول الدراسية التي بداخلها المئات من النازحين الذين هدمت منازلهم، بل عاودت قصف الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني أثناء انتشالها للشهداء والجرحى في باحات المدرسة، مما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 302 على التوالي إلى 39550 شهيدًا، ونحو 91280 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.