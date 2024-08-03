شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون ينفذون اعتداءات على رام الله والخليل في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستوطنون اليوم، سلسة اعتداءات على الفلسطينيين في قرى رام الله والخليل بالضفة الغربية، ما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح، وإحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة خمسة فلسطينيين برصاص المستوطنين، خلال هجومهم بحماية من قوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع لحظة اقتحام المستوطنين للتغطية على هجومهم على أهالي قرية المغير. الاعتداءات على الفلسطينيين وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مساحات واسعة من أشجار الزيتون في بلدة صوريف بمدينة الخليل، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي شهدت إقامة 35 بؤرة استيطانية خلال العام الجاري.

