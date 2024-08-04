الخليج اليوم .. الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى لبنان اعتبارا من ظهر الأحد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من الأحد، "بسبب الأوضاع الحالية" في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان لها: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة، حيث سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية الكويتية"، في حين أن الشركة لم توضح موعد استئناف رحلاتها.

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هذا وحثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان اليوم السبت، على مغادرة البلاد على الفور، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ونشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في لبنان أيضا رعاياها الراغبين بمغادرة لبنان، حجز "أي تذكرة متاحة".

وتلغي العديد من شركات الطيران أيضا رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب تحسبا لهجمات على إسرائيل من قبل إيران وحلفائها، الذين وعدوا بعدم ترك سلسلة من محاولات وعمليات اغتيال قادتهم دون رد.

وتثير عمليتا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.