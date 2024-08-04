شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تستنكر الجريمة الإرهابية الشنيعة في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ، الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو.

واستنكرتِ الرابطةُ هذه الجريمةَ الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيَّتَها العشراتُ. الإرهاب في الصومال وجددت موقفَها المدين بشدة لجميع العُنف والإرهاب.



كما أعربت الرابطة، باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامُن التامِّ مع جمهورية الصومال وشعبِها العزيز، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ البلاد واستقرارَها.

وقدمت تعازيَها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتها للمصابين، راجيةً لهم من الله الشّفاءَ العاجل.