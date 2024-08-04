شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق في العاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان الخارجية تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب والعنف، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية تتناقض مع القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين مع الصومال الشقيقة، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ، وللحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.