شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى يؤكد مواصلة الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد واليقظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، والمحافظة على أعلى درجات الاستعداد واليقظة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ، في بيان مساء اليوم السبت ، إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها الفريق المزين لعدد من المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي الكويتي.