شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية موريتانيا يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي تعزيز التعاون بكل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا وروسيا في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.