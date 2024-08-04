شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الهجوم الاجرامي على مطعم بفندق في مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدّة الهجوم الإجرامي الذي استهدف مطعم بفندق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء يوم الجمعة الماضى، والذي تبنته حركة الشباب الارهابية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدى، بأن أبو الغيط ندد بهذا العمل الارهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، والذي تهدف من خلاله الجماعات الارهابية إضعاف الحكومة الفيدرالية وبث الرعب في نفوس المدنيين.

وأعرب أبو الغيط عن خالص التعازي لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا العمل الارهابي، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً على تضامن الجامعة العربية الدائم مع جمهورية الصومال الفيدرالية حكومةً وشعباً في محاربة كل ما يهددّ أمنها واستقرارها أو يعمل على تقويض التقدم الذي تحرزه الحكومة الصومالية على جميع الأصعدة .