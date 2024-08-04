شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الشاب الفلسطينى منفذ عملية الطعن بمدينة حولون جنوبي تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بمقتل مستوطنة وإصابة 4 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت في منطقة حولون قرب تل أبيب.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قتلت إسرائيلية وجرح 3 آخرين في عملية طعن في مدينة حولون جنوبي تل أبيب، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل المنفذ.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن منفذ عملية الطعن شاب فلسطيني من سكان سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.