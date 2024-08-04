الخليج اليوم .. السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في مقديشو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقالت في بيان لها :" تؤكد المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف واستهداف المدنيين، كما تؤكد على وقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا المصاب، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان قد لقي 32 شخصاً مصرعهم في هجوم استهدف شاطئا شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو، وقال الناطق باسم الشرطة عبد الفتاح آدن حسن للصحافيين "قتل أكثر من 32 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالي 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة".

وأفادت الشرطة وشهود وكالة فرانس برس بأن انتحاريا فجّر عبوته الناسفة ليل الجمعة على شاطئ ليدو الذي يرتاده رجال أعمال ومسؤولون والذي سبق أن شهد هجمات من قبل، ثم هاجم مسلحون الموقع.