الخليج اليوم .. عداءة كويتية تشتكي من "الحر" والطعام في أولمبياد باريس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اشتكت العداءة الكويتية أمل آل رومي من سوء جودة الطعام المقدم للرياضيين في القرية الأولمبية وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية خلال دورة الألعاب المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت آل رومي وجود مشاكل تنظيمية في أولمبياد باريس، وقالت في تصريحات لـ "د ب أ": هناك مشاكل تتعلق بارتفاع درجات الحرارة في غرف الرياضيين بالقرية الأولمبية مع عدم وجود مكيفات هواء، كما أن الطعام ليس جيدا.

وكانت آل رومي شاركت في سباق 800 متر للسيدات، يوم السبت، وحلت في المركز التاسع والعشرين قبل الأخير بعدما سجلت دقيقتين و12.13 ثانية.

وأضافت: شعرت بالضغط من خلال الحضور الجماهيري الكثيف في استاد "دو فرانس"، هذه أول مرة أركض في حضور مثل هذه الأعداد، حيث أن أبرز حدث شاركت به كان دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام وسط حضور جماهيري أقل بكثير.

وأوضحت العداءة الكويتية: بعد مشاركتي في الأولمبياد للمرة الأولى، هدفي الآن هو الصعود لبطولة العالم وتحقيق نتيجة متميزة.

وأشارت: لقد دخلت التاريخ بعدما أصبحت أول عداءة كويتية تشارك في سباق 800 متر للسيدات في الأولمبياد، وهذا شرف لي.