الخليج اليوم .. مساعدات سعودية إغاثية لـ"اليمن والسودان"

الرياض - كتب موسى القحطاني - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار دوره الإغاثي مساعدات غذائية في عدد من الدول، مثل اليمن، والسودان، إذ تضمنت مساعداته في اليمن تحديداً توزيع نحو 2.123 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، إذ استفاد منها 14.861 فرداً، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

أكثر من 130 مليار ريال قدمتها السعودية في إطار مساعداتها الإنسانية

كما وزع نحو 1.411 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليمنية أيضاً، استفاد منها 8.466 فردًا، وذلك ضمن المرحلة السادسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م، وفي الوقت ذاته يتضمن المشروع توزيع مساعدات غذائية لـ 253.659 فردًا في 9 محافظات يمنية لمدة عام كامل.

إلى ذلك، وفي إطار دوره الإغاثي، وزع المركز أيضاً حقائب إيوائية و خيام للأسر الأكثر احتياجا في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 21 فردا بواقع 3 أسر، وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.

في السياق ذاته، استطاع المركز توزيع 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 4.420 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

وقدمت السعودية أكثر من 130 مليارا و34 مليون دولار كمساعدات إنسانية وإغاثية في الفترة بين 1996 – 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم، ويسعى المركز عبر رؤيته بأن يكون مركزاً دولياً رائداً للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك بتطبيقه أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، كما يرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.