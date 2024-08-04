استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفيات وخيام للنازحين ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي بمدينة غزة، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مركبتهم قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف تجمعات للفلسطينيين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ارتفع عدد شهداء المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفاخورة غرب المخيم إلى ثمانية شهداء من عائلة واحدة، إضافة إلى العديد من الجرحى، كما استشهد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وكذلك غارة ثانية استهدفت أحد المنازل غرب المدينة، التي تعرضت لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية.