الخليج اليوم .. السعودية تواصل الإطاحة بمروجي ومهربي المخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشدد السعودية إجراءات الرقابة الأمنية ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وذلك في إطار ما أسمته بـ"حرب المخدرات" من أجل التصدي لأخطارها، إذ ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه نحو 5,086 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(4) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (5.9) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتصمم السعودية خططاً أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، من أجل مواجهة هذه الآفة، إذ تعد قضية أمنية ذات أولوية لدى السلطات المعنية، خاصة في الوقت الذي بدا لافتاً استهداف البلاد بهذه المواد المخدرة المسببة للعديد من الجرائم الجنائية والمالية والانحرافات الفكرية، وفي الإطار ذاته قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(4) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (5.9) كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاعي الدائر والعارضة بمنطقة جازان تهريب نحو 420 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، فيما قبضت على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق.