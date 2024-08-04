الخليج اليوم .. تعز.. تخريج "دفعة الشهيد القائد ‎إسماعيل هنية" لحفظة القرآن الكريم (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن في اليمن إطلاق اسم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الذي اغتيل في طهران مؤخرا على دفعة من 721 من حفظة القرآن الكريم. وبتسميتها "دفعة الشهيد القائد ‎اسماعيل هنية" أقامت "جمعية معاذ العلمية" حفلا تكريميا برعاية السلطة المحلية في جامعة تعز، وسط حضور شعبي ورسمي كبير.

تعز.. "دفعة الشهيد القائد ‎اسماعيل هنية" لـ721 من حفظة القرآن

وفي كلمته، أوصى عضو إدارة الجمعية نصر عبد الغني مطهر، الخريجين "بالتمثل بأخلاق القرآن، وأن يكونوا مثالا ورمزا يحتذى به في الإخلاص والتجرد والريادة والقيادة، وأن يكون أبناء غزة من الحافظين والحافظات الذين قدموا ويقدموا أرواحهم في سبيل قضايا الأمة الإسلامية، مثالا يحتذون به في طريق حملهم لكتاب الله".

تعز.. "دفعة الشهيد القائد ‎اسماعيل هنية" لـ721 من حفظة القرآن

وجاء في بيان "الحرس الثوري الإيراني" رقم 3 يوم أمس أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".

تعز.. "دفعة الشهيد القائد ‎اسماعيل هنية" لـ721 من حفظة القرآن

المصدر: مواقع إعلامية يمنية